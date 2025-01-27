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27 января, 19:19

СБУ задержала машиниста, который за 8 тыс. долларов вывозил украинцев из страны

СБУ раскрыла обманную схему машиниста, который вывозил уклонистов. Обложка © СБУ

СБУ раскрыла обманную схему машиниста, который вывозил уклонистов. Обложка © СБУ

Машинист и его помощник тепловоза «Укрзализныци» были арестованы за попытку нелегально переправить мужчин за пределы страны. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Согласно данным следствия, сотрудники, управляющие поездом международного сообщения, предлагали военнообязанным за 8 тысяч долларов вывезти их в страны ЕС. В пункте пропуска «Ягодин» правоохранители обнаружили нелегального пассажира в охлаждающем отсеке тепловоза.

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Ранее СБУ предъявила обвинения 63 бывшим работникам медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и военно-врачебных комиссий (ВВК), которых подозревают в содействии незаконному пересечению границы гражданами, уклоняющимися от призыва на военную службу. В течение трёх дней украинские силовые структуры провели свыше 150 специальных операций, в ходе которых 222 человека оказались под подозрением.

Александра Мышляева
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