СБУ задержала машиниста, который за 8 тыс. долларов вывозил украинцев из страны

Машинист и его помощник тепловоза «Укрзализныци» были арестованы за попытку нелегально переправить мужчин за пределы страны. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Согласно данным следствия, сотрудники, управляющие поездом международного сообщения, предлагали военнообязанным за 8 тысяч долларов вывезти их в страны ЕС. В пункте пропуска «Ягодин» правоохранители обнаружили нелегального пассажира в охлаждающем отсеке тепловоза.