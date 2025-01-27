СБУ задержала машиниста, который за 8 тыс. долларов вывозил украинцев из страны
СБУ раскрыла обманную схему машиниста, который вывозил уклонистов. Обложка © СБУ
Машинист и его помощник тепловоза «Укрзализныци» были арестованы за попытку нелегально переправить мужчин за пределы страны. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Согласно данным следствия, сотрудники, управляющие поездом международного сообщения, предлагали военнообязанным за 8 тысяч долларов вывезти их в страны ЕС. В пункте пропуска «Ягодин» правоохранители обнаружили нелегального пассажира в охлаждающем отсеке тепловоза.
Ранее СБУ предъявила обвинения 63 бывшим работникам медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и военно-врачебных комиссий (ВВК), которых подозревают в содействии незаконному пересечению границы гражданами, уклоняющимися от призыва на военную службу. В течение трёх дней украинские силовые структуры провели свыше 150 специальных операций, в ходе которых 222 человека оказались под подозрением.