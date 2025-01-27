Газовый баллон рванул в квартире у кулинарши из Балашихи

В Балашихе произошел взрыв газового баллона. По данным SHOT, местная жительница решила приготовить лепёшки на открытом огне в своей квартире, используя туристический баллон.

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Всё произошло в жилом комплексе «Новое Измайлово» на улице Строителей. В результате взрыва выбило окно и дверь на 10-м этаже. Пострадавшая получила ожоги рук и лица, в настоящее время её осматривают врачи скорой помощи.