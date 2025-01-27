Газовый баллон рванул в квартире у кулинарши из Балашихи
В ЖК «Новое Измайлово» в Балашихе взорвался туристический газовый баллон
В Балашихе произошел взрыв газового баллона. По данным SHOT, местная жительница решила приготовить лепёшки на открытом огне в своей квартире, используя туристический баллон.
Видео © SHOT
Всё произошло в жилом комплексе «Новое Измайлово» на улице Строителей. В результате взрыва выбило окно и дверь на 10-м этаже. Пострадавшая получила ожоги рук и лица, в настоящее время её осматривают врачи скорой помощи.
Ранее Life.ru сообщал о взрыве газового баллона в жилом доме в Сочи. Первый этаж здания оказался полностью разрушен. Серьёзные ожоги 40% тела получил 36-летний мужчина, его госпитализировали в тяжёлом состоянии.