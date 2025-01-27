Власти украинского Чернигова потратят 100 тысяч гривен на презервативы
В украинском Чернигове коммунальное предприятие «Теплокоммунэнерго» решило потратить 100 тысяч гривен на презервативы. Любопытный лот на портале госзакупок обнаружили журналисты УНИАНа. Согласно тендеру, предметом закупки являются духи, средства гигиены и контрацептивы.
C какой целью местные власти объявили пикантный тендер, журналистам неизвестно.
А ранее стало известно, что на Украине за счёт госбюджета снимут фильм о ликвидации Бандеры. Кинокомпания получит на создание киноленты около 24 миллионов гривен (свыше 571 тысяч долларов).
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