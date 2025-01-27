В США предупредили об апокалипсисе из-за частых природных катаклизмов
«Энергофиксик»: Учёные предрекли Земле планетарную катастрофу в ближайшее время
Американские учёные предполагают, что Земля в ближайшее время столкнётся с катастрофой планетарного масштаба. На такие прогнозы их натолкнули участившиеся природные катаклизмы: извержения вулканов, множество землетрясений, скачки температурного режима. Об этом сообщает канал Энергофиксик.
Специалисты встревожены, что это только верхушка айсберга. Так, аномальные явления фиксируются в разных слоях атмосферы, а также происходят смещение оси Земли и колебания планетарного ядра. Как предполагается, всё это может попросту вызвать хаотичность в природных событиях. И, наконец, учёные уверены, что океаны перестали выполнять функцию охлаждения Земли.
Ранее учёный SSGEOS из Нидерландов Фрэнк Хубербитс, сумевший спрогнозировать масштабное землетрясение в Сирии и Турции в 2023 году, вернулся с новым прогнозом. По его словам, уже в ближайшие дни планета может содрогнуться от новых сильных поземных толчков.