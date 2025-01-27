Кошка Агния из Альметьевска стала студенткой вслед за лабрадором из Самары

В Республике Татарстан кошка официально стала студенткой Высшей школы нефти. Пушистой обучающийся Агнии из Альметьевска выдали студенческий билет, где вместо подписи стоит миниатюрный отпечаток лапки.

Кошке выдали настоящий студенческий. Фото © Telegram / Студенчество | АГТУ ВШН

Как сообщает телеграм-канал Студенчество | АГТУ ВШН, кошка обитает в вузе с 2022 года, когда здание ещё строили. Пушистую приютили и назвали Агнией, или официально Агнией Александровной Нефтянской. Это отсылка к старому названию учебного заведения. Кошка живёт в коридоре общежития, где для неё созданы все условия — комфортабельная лежанка, лоток, еда из кормушки. А студент-куратор следит за комфортом хвостовой: вовремя убирает беспорядок и насыпает ей корм.

24 января прошло торжественное принятие кошки в студенты — теперь она может слушать лекции на всех направлениях и входить в любую аудиторию. Правда, диплом за все старания Агнии не выдадут.