«Возможно всё»: Американист раскрыл перспективы Калифорнии стать независимой от США

Вопрос о независимости Калифорнии и выходе её из состава Штатов стал главным в новостной повестке США. И пока государственный секретарь Ширли Вебер одобрила сбор подписей для проведения голосования о независимости Калифорнии, эксперты говорят о более существенных вопросах. Политолог и американист Дмитрий Дробницкий в беседе с Life.ru утверждает, что пока до референдума далеко, но внутреннее противостояние в США продолжает нарастать.

Подписи собирают не впервые, но до референдума дело пока не доходило. Сейчас вопрос не столько в том, выйдет ли Калифорния из состава США, сколько в том, что внутреннее противостояние в Штатах будет продолжаться и, возможно, усиливаться. Например, обсуждаются идеи разделения Иллинойса: оставить в старом Иллинойсе только Чикаго и его либеральные пригороды, а остальную часть сделать новым, более консервативным Иллинойсом. Дмитрий Дробницкий Политолог и американист

«Также были разговоры об отделении нескольких сельских округов от Орегона. Калифорнийская идея независимости тоже никуда не исчезла. Это, конечно, достаточно спорная повестка, но она используется как инструмент в рамках противостояния. Калифорния в целом готова сопротивляться, но пока не выбрала стратегию, как это делать. Любое подобное движение будет использовано именно в этом ключе», — подчеркнул эксперт.

Политолог считает, что в 2025 году в Калифорнии не состоится референдум, но идея отделения её от США будет определённым рычагом давления на Белый дом. Лозунг о нежелании быть частью «трамповой Америки» будет ведущим в течение долгого времени.

«Конечно, референдум в ближайшее время не объявят, но старые идеи, которые далеко не новы, будут использоваться в контексте противостояния либеральных штатов администрации Трампа. Мы ещё услышим подобные новости. В США может произойти что угодно, и мы не знаем, какую форму примет внутренний гражданский конфликт в 2025 году», — сказал Дробницкий.

Либеральные штаты будут отчаянно сопротивляться Трампу. В Калифорнии даже собрали деньги на это дело, и там сформировалась лига прогрессивных губернаторов, в которую входят представители из Иллинойса, Колорадо и других штатов. Всё это будет продолжаться. Однако в этом году Калифорния, скорее всего, не будет объявлять никакого референдума. Подобные инициативы используются, скорее, как рычаг давления: мол, мы не хотим быть частью «трамповой Америки». А дальше — как пойдёт Дмитрий Дробницкий Политолог и американист

Также эксперт заявил, что идея об отделении Калифорнии от Штатов далеко не новая. Сейчас о ней вспомнили либералы, которые противостоят администрации Дональда Трампа, но серьёзные изменения вряд ли потрясут США в ближайшее время.

«В общем, возможно всё, но идея независимости Калифорнии — это старая концепция, которой уже 70–80 лет. Она будет эксплуатироваться в рамках противостояния либеральных губернаторов с администрацией Трампа. Поэтому не стоит ожидать слишком многого от этого референдума, тем более официально объявленного госсекретарём штата. Но новостей такого рода будет много», — подытожил Дробницкий.

Когда будет выбрана конкретная тактика сопротивления администрации Трампа, тогда появятся более реалистичные планы борьбы либералов с тем, что они называют «Трампленд». Дмитрий Дробницкий Политолог и американист