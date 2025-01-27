Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 января, 17:55

«Возможно всё»: Американист раскрыл перспективы Калифорнии стать независимой от США

Дробницкий: Не стоит ожидать перемен по вопросу о независимости Калифорнии

Вопрос о независимости Калифорнии и выходе её из состава Штатов стал главным в новостной повестке США. И пока государственный секретарь Ширли Вебер одобрила сбор подписей для проведения голосования о независимости Калифорнии, эксперты говорят о более существенных вопросах. Политолог и американист Дмитрий Дробницкий в беседе с Life.ru утверждает, что пока до референдума далеко, но внутреннее противостояние в США продолжает нарастать.

Подписи собирают не впервые, но до референдума дело пока не доходило. Сейчас вопрос не столько в том, выйдет ли Калифорния из состава США, сколько в том, что внутреннее противостояние в Штатах будет продолжаться и, возможно, усиливаться. Например, обсуждаются идеи разделения Иллинойса: оставить в старом Иллинойсе только Чикаго и его либеральные пригороды, а остальную часть сделать новым, более консервативным Иллинойсом.

Дмитрий Дробницкий

Политолог и американист

«Также были разговоры об отделении нескольких сельских округов от Орегона. Калифорнийская идея независимости тоже никуда не исчезла. Это, конечно, достаточно спорная повестка, но она используется как инструмент в рамках противостояния. Калифорния в целом готова сопротивляться, но пока не выбрала стратегию, как это делать. Любое подобное движение будет использовано именно в этом ключе», — подчеркнул эксперт.

Политолог считает, что в 2025 году в Калифорнии не состоится референдум, но идея отделения её от США будет определённым рычагом давления на Белый дом. Лозунг о нежелании быть частью «трамповой Америки» будет ведущим в течение долгого времени.

«Конечно, референдум в ближайшее время не объявят, но старые идеи, которые далеко не новы, будут использоваться в контексте противостояния либеральных штатов администрации Трампа. Мы ещё услышим подобные новости. В США может произойти что угодно, и мы не знаем, какую форму примет внутренний гражданский конфликт в 2025 году», — сказал Дробницкий.

Либеральные штаты будут отчаянно сопротивляться Трампу. В Калифорнии даже собрали деньги на это дело, и там сформировалась лига прогрессивных губернаторов, в которую входят представители из Иллинойса, Колорадо и других штатов. Всё это будет продолжаться. Однако в этом году Калифорния, скорее всего, не будет объявлять никакого референдума. Подобные инициативы используются, скорее, как рычаг давления: мол, мы не хотим быть частью «трамповой Америки». А дальше — как пойдёт

Дмитрий Дробницкий

Политолог и американист

Также эксперт заявил, что идея об отделении Калифорнии от Штатов далеко не новая. Сейчас о ней вспомнили либералы, которые противостоят администрации Дональда Трампа, но серьёзные изменения вряд ли потрясут США в ближайшее время.

«В общем, возможно всё, но идея независимости Калифорнии — это старая концепция, которой уже 70–80 лет. Она будет эксплуатироваться в рамках противостояния либеральных губернаторов с администрацией Трампа. Поэтому не стоит ожидать слишком многого от этого референдума, тем более официально объявленного госсекретарём штата. Но новостей такого рода будет много», — подытожил Дробницкий.

Когда будет выбрана конкретная тактика сопротивления администрации Трампа, тогда появятся более реалистичные планы борьбы либералов с тем, что они называют «Трампленд».

Дмитрий Дробницкий

Политолог и американист

Белый дом: Колумбия согласилась принимать рейсы с нелегалами из США
Белый дом: Колумбия согласилась принимать рейсы с нелегалами из США

Ранее стало известно о намерении Калифорнии выйти из состава США. Госсекретарь Ширли Вебер, которая представляет Демократическую партию, одобрила сбор подписей для голосования по вопросу объявления независимости Калифорнии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / betto rodrigues

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar