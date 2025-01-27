«Возможно всё»: Американист раскрыл перспективы Калифорнии стать независимой от США
Дробницкий: Не стоит ожидать перемен по вопросу о независимости Калифорнии
Вопрос о независимости Калифорнии и выходе её из состава Штатов стал главным в новостной повестке США. И пока государственный секретарь Ширли Вебер одобрила сбор подписей для проведения голосования о независимости Калифорнии, эксперты говорят о более существенных вопросах. Политолог и американист Дмитрий Дробницкий в беседе с Life.ru утверждает, что пока до референдума далеко, но внутреннее противостояние в США продолжает нарастать.
Подписи собирают не впервые, но до референдума дело пока не доходило. Сейчас вопрос не столько в том, выйдет ли Калифорния из состава США, сколько в том, что внутреннее противостояние в Штатах будет продолжаться и, возможно, усиливаться. Например, обсуждаются идеи разделения Иллинойса: оставить в старом Иллинойсе только Чикаго и его либеральные пригороды, а остальную часть сделать новым, более консервативным Иллинойсом.
«Также были разговоры об отделении нескольких сельских округов от Орегона. Калифорнийская идея независимости тоже никуда не исчезла. Это, конечно, достаточно спорная повестка, но она используется как инструмент в рамках противостояния. Калифорния в целом готова сопротивляться, но пока не выбрала стратегию, как это делать. Любое подобное движение будет использовано именно в этом ключе», — подчеркнул эксперт.
Политолог считает, что в 2025 году в Калифорнии не состоится референдум, но идея отделения её от США будет определённым рычагом давления на Белый дом. Лозунг о нежелании быть частью «трамповой Америки» будет ведущим в течение долгого времени.
«Конечно, референдум в ближайшее время не объявят, но старые идеи, которые далеко не новы, будут использоваться в контексте противостояния либеральных штатов администрации Трампа. Мы ещё услышим подобные новости. В США может произойти что угодно, и мы не знаем, какую форму примет внутренний гражданский конфликт в 2025 году», — сказал Дробницкий.
Либеральные штаты будут отчаянно сопротивляться Трампу. В Калифорнии даже собрали деньги на это дело, и там сформировалась лига прогрессивных губернаторов, в которую входят представители из Иллинойса, Колорадо и других штатов. Всё это будет продолжаться. Однако в этом году Калифорния, скорее всего, не будет объявлять никакого референдума. Подобные инициативы используются, скорее, как рычаг давления: мол, мы не хотим быть частью «трамповой Америки». А дальше — как пойдёт
Также эксперт заявил, что идея об отделении Калифорнии от Штатов далеко не новая. Сейчас о ней вспомнили либералы, которые противостоят администрации Дональда Трампа, но серьёзные изменения вряд ли потрясут США в ближайшее время.
«В общем, возможно всё, но идея независимости Калифорнии — это старая концепция, которой уже 70–80 лет. Она будет эксплуатироваться в рамках противостояния либеральных губернаторов с администрацией Трампа. Поэтому не стоит ожидать слишком многого от этого референдума, тем более официально объявленного госсекретарём штата. Но новостей такого рода будет много», — подытожил Дробницкий.
Когда будет выбрана конкретная тактика сопротивления администрации Трампа, тогда появятся более реалистичные планы борьбы либералов с тем, что они называют «Трампленд».
Ранее стало известно о намерении Калифорнии выйти из состава США. Госсекретарь Ширли Вебер, которая представляет Демократическую партию, одобрила сбор подписей для голосования по вопросу объявления независимости Калифорнии.
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