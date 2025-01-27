В Калифорнии захотели выйти из состава США

Государственный секретарь Калифорнии Ширли Вебер, состоящая в Демократической партии, дала добро на сбор подписей для голосования по поводу выхода из состава Штатов и объявления независимости. Об этом сообщает Newsweek.

Вопрос планируют включить в калифорнийский избирательный бюллетень до 2028 года. Для этого потребуется собрать 546 651 подпись до июля. Авторы инициативы утверждают, что если по меньшей мере половина зарегистрированных избирателей Штата будут голосовать и 55% из них проголосуют положительно, то это станет «вотумом недоверия для США» и «выражением воли народа Калифорнии стать независимым государством». Впрочем, результаты такого голосования не будут обладать юридической силой и федеральное правительство не будет обязано с ним считаться.