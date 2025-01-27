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Регион
27 января, 11:34

В Калифорнии захотели выйти из состава США

Newsweek: Власти Калифорнии готовят голосование о выходе из состава США

Государственный секретарь Калифорнии Ширли Вебер, состоящая в Демократической партии, дала добро на сбор подписей для голосования по поводу выхода из состава Штатов и объявления независимости. Об этом сообщает Newsweek.

Вопрос планируют включить в калифорнийский избирательный бюллетень до 2028 года. Для этого потребуется собрать 546 651 подпись до июля. Авторы инициативы утверждают, что если по меньшей мере половина зарегистрированных избирателей Штата будут голосовать и 55% из них проголосуют положительно, то это станет «вотумом недоверия для США» и «выражением воли народа Калифорнии стать независимым государством». Впрочем, результаты такого голосования не будут обладать юридической силой и федеральное правительство не будет обязано с ним считаться.

Политическая группа Calexit, продвигающая независимость штата от США, ранее заявила что победа на президентских выборах республиканца Дональда Трампа является «атакой на всё, что волнует Калифорнию», и назвала приход политика к руководству страной ещё одним поводом отделиться. Если бы Калифорния была независимой, то её экономика была бы пятой в мире: ниже Японии, но выше Индии и Британии, отмечает Newsweek.

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2025 год начался для Калифорнии с тяжёлого испытания. 7 января в Лос-Анджелесе разгорелся масштабный лесной пожар, власти штата объявили чрезвычайное положение и приступили к эвакуации людей. Известно о 24 погибших в пламени, в том числе звезда «Братьев Блюз» Дэлис Карри, но это число может быть больше. Следствие рассматривает версию намеренного поджога, по подозрению в этом задержаны пять человек. По другим данным, пожары мог спровоцировать обрыв на линии электропередачи.

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Shutterstock / FOTODOM / eley archive

Юрий Лысенко
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