Белый дом: Колумбия согласилась принимать рейсы с нелегалами из США

Власти США и Колумбии преодолели тупиковую ситуацию в вопросе приёма депортированных нелегалов. Богота пересмотрела свою позицию и согласилась пустить в страну рейсы с гражданами республики. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Согласно достигнутым договорённостям, Колумбия должна принимать всех нелегальных мигрантов без каких-либо ограничений, в том числе и в отношении использования военно-транспортных самолётов. В обмен США приостановят введение санкций и не станут повышать пошлины. Однако визовые ограничения для колумбийцев и усиленные проверки на границе останутся в силе до тех пор, пока не приземлится первый рейс с депортированными.