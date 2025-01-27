Белый дом: Колумбия согласилась принимать рейсы с нелегалами из США
Власти США и Колумбии преодолели тупиковую ситуацию в вопросе приёма депортированных нелегалов. Богота пересмотрела свою позицию и согласилась пустить в страну рейсы с гражданами республики. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
Согласно достигнутым договорённостям, Колумбия должна принимать всех нелегальных мигрантов без каких-либо ограничений, в том числе и в отношении использования военно-транспортных самолётов. В обмен США приостановят введение санкций и не станут повышать пошлины. Однако визовые ограничения для колумбийцев и усиленные проверки на границе останутся в силе до тех пор, пока не приземлится первый рейс с депортированными.
«Сегодняшние события дают понять всему миру, что Америку снова уважают. Президент Трамп продолжит яростно защищать суверенитет нашей страны и ожидает от других государств мира полного сотрудничества в вопросе депортации своих граждан, незаконно находящихся на территории США», — говорится в пресс-релизе.
Напомним, что изначально власти Колумбии отказывались принимать самолёты с депортированными гражданами. Позднее президент страны Густаво Петро даже поручил отправить за соотечественниками личный борт. Дональд Трамп в свою очередь заявил о введении пошлин на колумбийские товары.
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