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Регион
27 января, 04:59

Белый дом: Колумбия согласилась принимать рейсы с нелегалами из США

Власти США и Колумбии преодолели тупиковую ситуацию в вопросе приёма депортированных нелегалов. Богота пересмотрела свою позицию и согласилась пустить в страну рейсы с гражданами республики. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Согласно достигнутым договорённостям, Колумбия должна принимать всех нелегальных мигрантов без каких-либо ограничений, в том числе и в отношении использования военно-транспортных самолётов. В обмен США приостановят введение санкций и не станут повышать пошлины. Однако визовые ограничения для колумбийцев и усиленные проверки на границе останутся в силе до тех пор, пока не приземлится первый рейс с депортированными.

«Сегодняшние события дают понять всему миру, что Америку снова уважают. Президент Трамп продолжит яростно защищать суверенитет нашей страны и ожидает от других государств мира полного сотрудничества в вопросе депортации своих граждан, незаконно находящихся на территории США», — говорится в пресс-релизе.

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Напомним, что изначально власти Колумбии отказывались принимать самолёты с депортированными гражданами. Позднее президент страны Густаво Петро даже поручил отправить за соотечественниками личный борт. Дональд Трамп в свою очередь заявил о введении пошлин на колумбийские товары.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge

Тимур Хингеев
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