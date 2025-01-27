Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 января, 17:50

В результате взрыва газового баллона в Балашихе пострадали 2 человека

В результате взрыва газового баллона в многоэтажном доме в Балашихе пострадали 2 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья Life.ru.

Там уточнили, что один из пострадавших был осмотрен бригадой скорой помощи на месте и не нуждался в госпитализации. Второй пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Врачи продолжают проводить дополнительные обследования и предоставляют всю необходимую медицинскую помощь.

Один человек пострадал при взрыве газа в девятиэтажке в Астрахани
Один человек пострадал при взрыве газа в девятиэтажке в Астрахани

Напомним, в Балашихе произошёл взрыв газового баллона. Местная жительница решила приготовить лепёшки на открытом огне в своей квартире, используя туристический газовый баллон. В результате взрыва выбило окно и дверь на 10-м этаже, а сама пострадавшая получила ожоги рук и лица.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
  • Новости
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar