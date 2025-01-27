В результате взрыва газового баллона в Балашихе пострадали 2 человека
В результате взрыва газового баллона в многоэтажном доме в Балашихе пострадали 2 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья Life.ru.
Там уточнили, что один из пострадавших был осмотрен бригадой скорой помощи на месте и не нуждался в госпитализации. Второй пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Врачи продолжают проводить дополнительные обследования и предоставляют всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, в Балашихе произошёл взрыв газового баллона. Местная жительница решила приготовить лепёшки на открытом огне в своей квартире, используя туристический газовый баллон. В результате взрыва выбило окно и дверь на 10-м этаже, а сама пострадавшая получила ожоги рук и лица.