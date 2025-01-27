Кабмин РФ распорядился открыть генконсульство России в китайском Ухане
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал указ о создании генерального консульства в китайском городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй в Центральном Китае. Информация об этом была опубликована на федеральном портале нормативных правовых актов.
Министерству иностранных дел России поручено определить численность сотрудников консульства и утвердить его штатное расписание. Представительство будет обслуживать консульский округ, который охватывает провинции Хубэй, Хунань, Гуйчжоу, Сычуань и город Чунцин, находящийся под центральным управлением.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия вскоре откроет дипломатические представительства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. Нигер и Сьерра-Леоне находятся в Западной Африке, а Южный Судан, расположенный в Восточной Африке, является самым молодым государством, получившим международное признание в 2011 году после длительной гражданской войны.
Life.ru