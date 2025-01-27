Кабмин РФ распорядился открыть генконсульство России в китайском Ухане

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал указ о создании генерального консульства в китайском городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй в Центральном Китае. Информация об этом была опубликована на федеральном портале нормативных правовых актов.

Министерству иностранных дел России поручено определить численность сотрудников консульства и утвердить его штатное расписание. Представительство будет обслуживать консульский округ, который охватывает провинции Хубэй, Хунань, Гуйчжоу, Сычуань и город Чунцин, находящийся под центральным управлением.