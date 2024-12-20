Рябков обещал «капать на мозги» Трампу для возвращения захваченных генконсульств
Россия не снимет с повестки дня вопрос об удерживаемой США недвижимости, которая принадлежит диппредставительствам Москвы, обещал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
«Пока мы не добьёмся возврата всех незаконно захваченных и удерживаемых объектов дипломатической недвижимости <...> американцы в новой администрации пусть готовятся к тому, что мы постоянно будем им, не хочется говорить «капать на мозги», но по факту именно так», — подчеркнул замглавы МИД РФ в интервью газете «Известия».
Он призвал администрацию избранного президента США Дональда Трампа следует готовиться к дальнейшим попыткам российских коллег добиться возвращения захваченных зданий. Москва не отступит, подчеркнул Рябков.
Напомним, в сентябре 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию Госдепа. А в апреле 2018 года представителям США удалось попасть на территорию резиденции генерального консула РФ в Сиэтле, после чего они взломали замок на двери. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Штатов рейдерским захватом. 24 апреля сотрудники закрытого российского генконсульства в Сиэтле покинули город. Позднее посол РФ в США счёл действия Вашингтона в отношении генконсульства антироссийскими и очень недружественными.
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