Рябков обещал «капать на мозги» Трампу для возвращения захваченных генконсульств

Россия не снимет с повестки дня вопрос об удерживаемой США недвижимости, которая принадлежит диппредставительствам Москвы, обещал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Пока мы не добьёмся возврата всех незаконно захваченных и удерживаемых объектов дипломатической недвижимости <...> американцы в новой администрации пусть готовятся к тому, что мы постоянно будем им, не хочется говорить «капать на мозги», но по факту именно так», — подчеркнул замглавы МИД РФ в интервью газете «Известия».

Он призвал администрацию избранного президента США Дональда Трампа следует готовиться к дальнейшим попыткам российских коллег добиться возвращения захваченных зданий. Москва не отступит, подчеркнул Рябков.