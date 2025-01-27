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Регион
27 января, 18:24

На Украине завели дело против министра обороны Рустема Умерова

Рустем Умеров. Обложка © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis

Рустем Умеров. Обложка © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis

На Украине завели уголовное дело против министра обороны Рустема Умерова по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК).

«НАБУ зарегистрировало производство по заявлению ЦПК о совершении преступления Рустемом Умеровым. Так, в действиях министра может иметь место преступление по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины «Злоупотребление властью или служебным положением», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал, что депутат Верховной рады Анастасия Радина призвала министра Умерова уйти в отставку из-за проблем с выполнением оборонных контрактов. Она резко раскритиковала его, отметив, что, помимо работы в агентстве оборонных закупок, он также отвечает за выполнение оружейных контрактов. По её словам, министр не выполнил более половины заключённых в 2022-2023 годах договоров.

Александра Мышляева
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