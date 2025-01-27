На Украине завели дело против министра обороны Рустема Умерова

На Украине завели уголовное дело против министра обороны Рустема Умерова по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК).

«НАБУ зарегистрировало производство по заявлению ЦПК о совершении преступления Рустемом Умеровым. Так, в действиях министра может иметь место преступление по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины «Злоупотребление властью или служебным положением», — говорится в сообщении.