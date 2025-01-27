Два человека погибли в горящей квартире в 12-этажном доме в Москве

Два человека стали жертвами серьёзного пожара на улице Михневская в Москве. Там в 12-этажном доме загорелась квартира на 10 этаже. Как сообщает столичный главк МЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Из соседних квартир удалось спасти двух человек. К несчастью, тела ещё двоих нашли пожарные в ходе ликвидации ЧП. в Telegram-канале столичной прокуратуры сообщили, что по факту гибели людей началась процессуальная проверка.

«Нагатинская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки», — сообщили в прокуратуре.

Точную причину возгорания установят эксперты в хорде пожарно-технической экспертизы.