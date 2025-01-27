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Регион
27 января, 18:40

Два человека погибли в горящей квартире в 12-этажном доме в Москве

Два человека стали жертвами серьёзного пожара на улице Михневская в Москве. Там в 12-этажном доме загорелась квартира на 10 этаже. Как сообщает столичный главк МЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Из соседних квартир удалось спасти двух человек. К несчастью, тела ещё двоих нашли пожарные в ходе ликвидации ЧП. в Telegram-канале столичной прокуратуры сообщили, что по факту гибели людей началась процессуальная проверка.

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«Нагатинская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки», — сообщили в прокуратуре.

Точную причину возгорания установят эксперты в хорде пожарно-технической экспертизы.

Ранее, как сообщал Life.ru, пожар в ростовском СИЗО-1 уничтожил около десяти личных дел заключённых. По предварительной версии, сотрудница изолятора не выключила рубильник в электрощитке перед уходом со смены, что и стало причиной пожара.

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Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Лия Мурадьян
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