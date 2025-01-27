Два человека погибли в горящей квартире в 12-этажном доме в Москве
Два человека стали жертвами серьёзного пожара на улице Михневская в Москве. Там в 12-этажном доме загорелась квартира на 10 этаже. Как сообщает столичный главк МЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Из соседних квартир удалось спасти двух человек. К несчастью, тела ещё двоих нашли пожарные в ходе ликвидации ЧП. в Telegram-канале столичной прокуратуры сообщили, что по факту гибели людей началась процессуальная проверка.
«Нагатинская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки», — сообщили в прокуратуре.
Точную причину возгорания установят эксперты в хорде пожарно-технической экспертизы.
Ранее, как сообщал Life.ru, пожар в ростовском СИЗО-1 уничтожил около десяти личных дел заключённых. По предварительной версии, сотрудница изолятора не выключила рубильник в электрощитке перед уходом со смены, что и стало причиной пожара.