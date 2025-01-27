В Индии рыбаки выловили гигантского «морского дьявола»

Рыба была поймана в их сети на расстоянии десяти морских миль (18,52 километра) от берега. Она оказалась настолько крупной, что поднять её на борт судна не удалось. Поэтому рыбакам пришлось буксировать её к берегу в снастях. В порту манту подняли и взвесили с помощью крана, вес составил 1080 килограммов. Позже рыбу продали на аукционе за 56 тысяч рупий (63,5 тысячи рублей).