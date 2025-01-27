Пять БПЛА сбиты над тремя регионами России за четыре часа

Пять беспилотных летательных аппаратов уничтожены над тремя регионами России за четыре часа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 18:00 до 22:00 мск. Средства ПВО сбили три дрона над Крымом, а также по одному над Курской и Белгородской областями.