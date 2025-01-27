Пять БПЛА сбиты над тремя регионами России за четыре часа
Пять беспилотных летательных аппаратов уничтожены над тремя регионами России за четыре часа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атака продолжалась с 18:00 до 22:00 мск. Средства ПВО сбили три дрона над Крымом, а также по одному над Курской и Белгородской областями.
Напомним, минувшей ночью силы противовоздушной обороны России уничтожили 32 дрона ВСУ. Пострадали Воронежская, Белгородская, Курская, Орловская и Тверская области.
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