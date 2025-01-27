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Регион
27 января, 19:13

Пять БПЛА сбиты над тремя регионами России за четыре часа

Пять беспилотных летательных аппаратов уничтожены над тремя регионами России за четыре часа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 18:00 до 22:00 мск. Средства ПВО сбили три дрона над Крымом, а также по одному над Курской и Белгородской областями.

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Напомним, минувшей ночью силы противовоздушной обороны России уничтожили 32 дрона ВСУ. Пострадали Воронежская, Белгородская, Курская, Орловская и Тверская области.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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