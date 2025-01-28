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Регион
27 января, 21:06

Семь домов повреждены в белгородском селе от падения обломков сбитого дрона

Гладков: Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородским районом

В Белгородском районе силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет. Однако в результате падения обломков в селе Никольское были выбиты окна и повреждены кровли семи частных домов.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте»,написал Гладков в телеграм-канале.

Пять БПЛА сбиты над тремя регионами России за четыре часа
Пять БПЛА сбиты над тремя регионами России за четыре часа

А в ночь на 27 января российским силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 32 украинских беспилотника. Наибольшее количество БПЛА — 15 единиц — нейтрализовано над Воронежской областью. В Белгородчине рухнули 11 дронов.

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Telegram / Минобороны России

Артём Гапоненко
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