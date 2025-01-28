Семь домов повреждены в белгородском селе от падения обломков сбитого дрона

В Белгородском районе силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет. Однако в результате падения обломков в селе Никольское были выбиты окна и повреждены кровли семи частных домов.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», — написал Гладков в телеграм-канале.