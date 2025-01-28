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Регион
27 января, 21:25

В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Харькове на востоке Украины произошёл взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное». Подробности инцидента пока неизвестны.

Ранее в Харьковской области и нескольких других регионах страны была объявлена воздушная тревога.

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Ранее сообщалось, что в результате взрывов повреждения получили различные инфраструктурные объекты в Сумах и селе Песчаное на северо-востоке Украины. Военная администрация сообщила, что в результате атаки никто не пострадал.

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Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
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