В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Харькове на востоке Украины произошёл взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное». Подробности инцидента пока неизвестны.
Ранее в Харьковской области и нескольких других регионах страны была объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что в результате взрывов повреждения получили различные инфраструктурные объекты в Сумах и селе Песчаное на северо-востоке Украины. Военная администрация сообщила, что в результате атаки никто не пострадал.
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Kandinsky / Life.ru