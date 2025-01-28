Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 января, 22:19

Мичков вошёл в сборную лучших новичков первой половины сезона НХЛ

Матвей Мичков. Обложка © nhl.com/flyers

Матвей Мичков. Обложка © nhl.com/flyers

Российский форвард команды «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков попал в символическую команду лучших новичков первой части текущего сезона Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ. согласно официальному сайту Национальной хоккейной лиги.

В дебютном сезоне в НХЛ 20-летний Мичков забросил 14 шайб и сделал 20 результативных передач за 48 игр.

Россиянин Матвей Мичков установил рекорд «Филадельфии» в матче с «Флоридой»
Россиянин Матвей Мичков установил рекорд «Филадельфии» в матче с «Флоридой»

Вместе с российским спортсменом в символическую команду также включили американского голкипера Дастина Вульфа («Калгари»), канадского защитника Нолана Аллена («Чикаго»), американского защитника Лэйна Хатсона («Монреаль»), а также канадских нападающих Маклина Селебрини («Сан-Хосе») и Логана Станковена («Даллас»).

Россиянин ярко проявляет себя в первом сезоне за океаном. В начале декабря в матче между «Филадельфией» и «Ютой» в рамках регулярного чемпионата Мичков отличился потасовкой с канадским нападающим Барретом Хэйтоном. После драки обоих хоккеистов отправили на скамейку штрафников.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • НХЛ
  • Матвей Мичков
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar