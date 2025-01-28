Мичков вошёл в сборную лучших новичков первой половины сезона НХЛ

Российский форвард команды «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков попал в символическую команду лучших новичков первой части текущего сезона Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ. согласно официальному сайту Национальной хоккейной лиги.

В дебютном сезоне в НХЛ 20-летний Мичков забросил 14 шайб и сделал 20 результативных передач за 48 игр.

Вместе с российским спортсменом в символическую команду также включили американского голкипера Дастина Вульфа («Калгари»), канадского защитника Нолана Аллена («Чикаго»), американского защитника Лэйна Хатсона («Монреаль»), а также канадских нападающих Маклина Селебрини («Сан-Хосе») и Логана Станковена («Даллас»).