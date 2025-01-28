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Регион
27 января, 22:38

Двух граждан Украины приговорили к 15 годам тюрьмы за отмывание денег в США

В США двух граждан Украины приговорили к 15 годам тюремного заключения и штрафу более 20 миллионов долларов за мошенничество и отмывание денег с целью уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщил американский Минюст.

Олег Олейник и Александр Юрчик были экстрадированы в США из Таиланда в сентябре 2024 года. Они управляли компаниями по подбору персонала во Флориде, через которые содействовали нелегальному трудоустройству иностранных граждан в Штатах. Это привело к недоплате налогов на сумму 25 миллионов долларов.

«Олег Олейник и Александр Юрчик были приговорены к 15 годам лишения свободы каждый за сговор с целью мошенничества в отношении США и сговор с целью отмывания денег», — говорится в заявлении ведомства.

Оба обвиняемых являются последними фигурантами операции правоохранительных органов RoomKey в южной Флориде, направленной на борьбу с нелегальной занятостью и налоговыми правонарушениями в сфере гостеприимства.

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Ранее власти США конфисковали две квартиры в Майами, которые якобы принадлежат российскому предпринимателю Виктору Перевалову. В американском Минюсте подчеркнули, что предприниматель попал под санкции вместе с бизнес-партнёром Валерием Абрамовым ещё в 2018 году.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Артём Гапоненко
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