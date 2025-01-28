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27 января, 22:46

Илона Маска заметили с новой возлюбленной, для которой он стал донором спермы

Американский миллиардер, руководитель департамента эффективности Правительства США Илон Маск был замечен на публике с новой девушкой, сообщает издание People.

Бизнесмен появился вместе с Шивон Зилис, топ-менеджером из его компании Neuralink, на мероприятии поддержки кампании Дональда Трампа, которое прошло перед его инаугурацией.

Илон Маск с Шивон Зилис. Видео © msn.com

Очевидцы заявляют, что Маск и Зилис выглядели как влюблённые, несмотря на то, что они раньше отрицали наличие романтических отношений. Известно, что Зилис выбрала Маска в качестве донора спермы и родила от него троих детей. Третий ребёнок появился на свет в 2024 году. Включая внебрачных, всего у Илона Маска 12 детей.

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Кстати, недавно Илон Маск предложил переименовать Ла-Манш, разделяющий Францию и Великобританию, в канал Джорджа Вашингтона в честь первого президента США. Он также разместил в социальных сетях спутниковое фото пролива с новой подписью «канал имени Джорджа Вашингтона».

Обложка ©

msn.com

Лия Мурадьян
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