Илона Маска заметили с новой возлюбленной, для которой он стал донором спермы

Бизнесмен появился вместе с Шивон Зилис, топ-менеджером из его компании Neuralink, на мероприятии поддержки кампании Дональда Трампа, которое прошло перед его инаугурацией.

Очевидцы заявляют, что Маск и Зилис выглядели как влюблённые, несмотря на то, что они раньше отрицали наличие романтических отношений. Известно, что Зилис выбрала Маска в качестве донора спермы и родила от него троих детей. Третий ребёнок появился на свет в 2024 году. Включая внебрачных, всего у Илона Маска 12 детей.