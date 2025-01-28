Стрельба, БПЛА и тактика: Life.ru узнал, как центр «Воин» готовит настоящих патриотов из молодёжи

Волгоградский филиал центра военно-спортивной подготовки «ВОИН» активно развивает программы для молодёжи, сочетая физическую тренировку, военные навыки и патриотическое воспитание. Директор учреждения Игорь Воробьёв в беседе с Life.ru подчеркнул, что центр был создан для возрождения традиций допризывной подготовки, которые в прошлом реализовывались через ДОСААФ.

Однако, по его словам, в 90-е и начале 2000-х годов эта система практически перестала функционировать, и сегодняшние школьные программы, включая новый предмет ОБЗР (Основы безопасности и защиты Родины), не могут полностью восполнить этот пробел.

Поэтому было принято решение создать такой центр. Ребята проходят всестороннюю подготовку. Это и огневая подготовка, и тактическая медицина, тактика, инженерно-сапёрная подготовка, организация связи, управление БПЛА. Понятно, что кому-то больше нравится летать на БПЛА, кому-то — стрелять. Кто-то находит себя в медицине. Есть подростки, которым не нравится бегать с автоматом, штурмовать опорник или летать, но мы готовы предложить таким ребятам более творческое занятие. Игорь Воробьёв Директор волгоградского филиала центра военно-спортивной подготовки «ВОИН»

Проект «ВОИН» стартовал в 2023 году в 11 регионах, а в 2024 году к нему присоединились ещё 10, включая Волгоградскую область. К 2030 году планируется, что такие центры появятся в каждом регионе страны.

Особое внимание в центре уделяется патриотическому воспитанию. Работа ведётся с молодежью в возрасте от 14 до 35 лет. Основная задача — воспитать здоровое поколение, которое будет служить стране, независимо от выбора профессии. Патриотическое воспитание включает изучение истории, культуры и традиций многонационального народа России.

Волгоградский филиал центра военно-спортивной подготовки «ВОИН». Фото © Предоставлено Life.ru

Что касается трудоустройства, то центр не предоставляет таких услуг. Как отметил Воробьёв, даже не все вузы занимаются трудоустройством своих выпускников, а «ВОИН» — это учреждение дополнительного образования.

«Мы прививаем определённые навыки, даём знания, жизненные установки, ориентиры, помогаем развиваться, но трудоустройством не занимаемся, по крайней мере, пока что», — заключил директор волгоградского филиала.