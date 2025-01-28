В Англии закрылся старинный паб Heineken, который проработал 460 лет

В северной части Англии, в Норт-Йоркшире, прекратил работу паб с гостиничным сервисом Windmill Inn, который принимал гостей на протяжении 460 лет. Это заведение в последние годы входило в сеть пабов Star Pubs от Heineken UK, сообщает The Drinks Business.

Источники указывают, что паб начал свою деятельность в 1564 году при королеве Елизавете I. Причиной закрытия, согласно информации издания, стал закрывшийся в 2015 году мост, ведший к пабу. Через полтора года мост вновь открылся для проезда, но доходы заведения упали на 35%. В результате арендатор решил не продлевать соглашение.

Управляющий заявил, что нынешняя зима стала трудной для индустрии пабов в целом.

«Я в этом бизнесе 37 лет и никогда не видел ничего подобного. У меня трое знакомых закрыли свои пабы за последние четыре недели, хотя их заведения процветали по всему Йоркширу», — приводит его слова издание.

Если найдётся желающий возобновить работу паба в этом историческом строении, здание снова сдадут в аренду.