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28 января, 00:04

«Аль-Хиляль» расторг контракт с сыгравшим 7 матчей в Саудовской Аравии Неймаром

Неймар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / neymarjr

Неймар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / neymarjr

Футбольный клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии расторг договор с бразильским нападающим Неймаром. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальной странице в социальной сети X.

Там подчеркнули, что 32-летний игрок теперь будет выступать за бразильский «Сантос», в котором он начинал свою профессиональную карьеру.

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Неймар присоединился к «Аль-Хиляль» в августе 2023 года, но в октябре того же года он получил серьёзную травму в игре за сборную Бразилии в отборочном турнире чемпионата мира 2026 против Уругвая (0:2). У Неймара обнаружили разрыв передней крестообразной связки, а также мениска. Спустя год он вернулся на поле и принял участие в третьем туре азиатской Лиги чемпионов против «Аль-Айна» из ОАЭ (5:4). Всего за «Аль-Хиляль» Неймар сыграл в семи играх.

О скором расторжении контракта с саудовским клубом начали говорить ещё в середине января. Его агенты даже обсуждали вероятность перехода бывшего игрока «Барселоны» и ПСЖ в российский «Зенит».

Лия Мурадьян
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