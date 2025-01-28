С едой поступают не все: Офтальмолог назвала витамины, которые нужно пить каждому
Офтальмолог Санторо: Людям с проблемами с глазами важно принимать витамины
Организм недополучает витамины с едой, их нужно принимать отдельно. Обложка © freepik / benzoix
Обычные продукты нередко содержат недостаточное количество полезных веществ из-за искусственных условий выращивания, поэтому организму нужны витамины в виде добавок. Об этом Life.ru заявила врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Элина Санторо.
По словам главного врача клиники микрохирургии глаза «АйМед», добавки необходимы детям и подросткам, чей организм активно растёт. Также витамины С, Е и антиоксиданты важны для людей с риском развития катаракты.
Особое место занимают витамины для лечения пациентов с дегенерацией сетчатки. Им, помимо витаминов группы С и Е, также нужно принимать цинк, другие антиоксидантные препараты. Полезен будет лютеин — он как раз призван замедлить прогрессирование заболеваний сетчатки.
Люди, работающие за компьютером, также нуждаются в добавках, которые помогут уменьшить сухость и усталость глаз, а также защитить сетчатку от вредного воздействия экрана.
«Какие витамины полезны в каждом конкретном случае, подскажет врач-офтальмолог», — подчеркнула Санторо.
Ранее Life.ru рассказывал о том, когда слезоточивость становится поводом для визита к доктору. Врач-офтальмолог отметила, что обильное слезоотделение может свидетельствовать о блокировке лакримального канала, которая может возникать по различным причинам. Одной из таких является постназальный синдром.