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28 января, 05:00

С едой поступают не все: Офтальмолог назвала витамины, которые нужно пить каждому

Офтальмолог Санторо: Людям с проблемами с глазами важно принимать витамины

Организм недополучает витамины с едой, их нужно принимать отдельно. Обложка © freepik / benzoix

Организм недополучает витамины с едой, их нужно принимать отдельно. Обложка © freepik / benzoix

Обычные продукты нередко содержат недостаточное количество полезных веществ из-за искусственных условий выращивания, поэтому организму нужны витамины в виде добавок. Об этом Life.ru заявила врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Элина Санторо.

По словам главного врача клиники микрохирургии глаза «АйМед», добавки необходимы детям и подросткам, чей организм активно растёт. Также витамины С, Е и антиоксиданты важны для людей с риском развития катаракты.

Особое место занимают витамины для лечения пациентов с дегенерацией сетчатки. Им, помимо витаминов группы С и Е, также нужно принимать цинк, другие антиоксидантные препараты. Полезен будет лютеин — он как раз призван замедлить прогрессирование заболеваний сетчатки.

Элина Санторо

Главный врач клиники микрохирургии глаза «АйМед», врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук

Особое место занимают витамины для лечения пациентов с дегенерацией сетчатки. Им, помимо витаминов группы С и Е, также нужно принимать цинк, другие антиоксидантные препараты. Полезен будет лютеин — он как раз призван замедлить прогрессирование заболеваний сетчатки.
Особое место занимают витамины для лечения пациентов с дегенерацией сетчатки. Им, помимо витаминов группы С и Е, также нужно принимать цинк, другие антиоксидантные препараты. Полезен будет лютеин — он как раз призван замедлить прогрессирование заболеваний сетчатки.

Люди, работающие за компьютером, также нуждаются в добавках, которые помогут уменьшить сухость и усталость глаз, а также защитить сетчатку от вредного воздействия экрана.

«Какие витамины полезны в каждом конкретном случае, подскажет врач-офтальмолог», — подчеркнула Санторо.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, когда слезоточивость становится поводом для визита к доктору. Врач-офтальмолог отметила, что обильное слезоотделение может свидетельствовать о блокировке лакримального канала, которая может возникать по различным причинам. Одной из таких является постназальный синдром.

Андрей Горяничев
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