Богомаз: Cилы ПВО уничтожили два БПЛА самолётного типа в Брянской области
На территории Брянской области были обнаружены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По предварительной информации, в результате инцидентов не было зафиксировано пострадавших или разрушений. На месте работают оперативные и экстренные службы.
«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал Богомаз в телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник самолётного типа в Белгородской области. В результате падения обломков в селе Никольское были выбиты окна и повреждены кровли семи частных домов.
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