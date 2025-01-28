Богомаз: Cилы ПВО уничтожили два БПЛА самолётного типа в Брянской области

На территории Брянской области были обнаружены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По предварительной информации, в результате инцидентов не было зафиксировано пострадавших или разрушений. На месте работают оперативные и экстренные службы.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал Богомаз в телеграм-канале.