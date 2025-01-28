В Калифорнии стартовал сбор подписей за выход из состава США

В Калифорнии начался сбор подписей за выход из состава США после официальной регистрации петиции. Об этом сообщает New York Post. Инициативу назвали Calexit, аналогично Brexit — выходу Великобритании из Евросоюза.

Если петиция получит достаточную поддержку, вопрос о выходе штата из США может быть вынесен на голосование в 2028 году. Чтобы получить статус референдума, предложение должно набрать более 50% голосов избирателей. В случае этого создадут специальную комиссию, которая проанализирует итоги и предоставит официальное заключение.