В Калифорнии стартовал сбор подписей за выход из состава США
В Калифорнии начался сбор подписей за выход из состава США после официальной регистрации петиции. Об этом сообщает New York Post. Инициативу назвали Calexit, аналогично Brexit — выходу Великобритании из Евросоюза.
Если петиция получит достаточную поддержку, вопрос о выходе штата из США может быть вынесен на голосование в 2028 году. Чтобы получить статус референдума, предложение должно набрать более 50% голосов избирателей. В случае этого создадут специальную комиссию, которая проанализирует итоги и предоставит официальное заключение.
Напомним, о намерении Калифорнии выйти из состава США стало известно 27 января. Политическая группа Calexit, продвигающая независимость штата, заявила, что победа на президентских выборах республиканца Дональда Трампа является «атакой на всё, что волнует Калифорнию», и назвала приход политика к руководству страной ещё одним поводом отделиться.
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