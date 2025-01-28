Помилованный Трампом участник штурма Капитолия застрелен полицейским в США
Мэтью Шаттл (слева). Обложка © Х / GI Wilson
На северо-западе штата Индиана был застрелен 42-летний Мэтью Шаттл, помилованный президентом США Дональдом Трампом после участия в штурме Капитолия. Об этом сообщил телеканал ABC7.
По данным СМИ, заместитель шерифа остановил автомобиль Шаттла и попытался задержать водителя за нарушение правил дорожного движения. Во время задержания Шаттл оказал сопротивление, завязалась драка, в ходе которой полицейский открыл огонь. Шаттл получил ранение и скончался. Предварительно сообщается, что у него было при себе оружие.
Шериф Патрик Уильямсон обратился в полицию штата Индиана с просьбой провести расследование. По словам Уильямсона, заместитель был отправлен в оплачиваемый административный отпуск в соответствии с политикой департамента.
Напомним, в предвыборной кампании Трамп заявлял, что в числе первых его указов будет помилование сотен обвинённых за участие в январских беспорядках 2021 года. Тогда сторонники 45-го главы государства устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. В результате погибло пять человек, включая скончавшегося после беспорядков офицера Брайана Сикника.