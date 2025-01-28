Помилованный Трампом участник штурма Капитолия застрелен полицейским в США

На северо-западе штата Индиана был застрелен 42-летний Мэтью Шаттл, помилованный президентом США Дональдом Трампом после участия в штурме Капитолия. Об этом сообщил телеканал ABC7.

По данным СМИ, заместитель шерифа остановил автомобиль Шаттла и попытался задержать водителя за нарушение правил дорожного движения. Во время задержания Шаттл оказал сопротивление, завязалась драка, в ходе которой полицейский открыл огонь. Шаттл получил ранение и скончался. Предварительно сообщается, что у него было при себе оружие.