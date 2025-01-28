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Регион
28 января, 04:38

Житель Приангарья поджёг дом, в котором были его бывшая жена и четверо детей

Мужчина поджёг дом с бывшей женой и детьми. Обложка © Telegram / Следком38

Мужчина поджёг дом с бывшей женой и детьми. Обложка © Telegram / Следком38

В посёлке Балаганск Иркутской области 59-летний мужчина поджёг дом, где находились его бывшая жена и четверо их несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

Инцидент произошёл после конфликта между бывшими супругами. Мужчина облил пол в зале дома бензином, поджёг его и скрылся. Внутри находились женщина и дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. Пытаясь спастись, семья обнаружила, что входная дверь заперта снаружи. Им удалось выбраться через окно.

Все пятеро получили ожоги и лёгкое отравление угарным газом. Пострадавшие были госпитализированы. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более малолетних лиц.

«В ходе оперативных мероприятий мужчина был установлен и задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время следователями проводятся все необходимые следственные действия», — говорится в сообщении СК.

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Ранее Life.ru сообщал, что неизвестный поджёг автозаправку в Ростове-на-Дону. Инцидент произошёл 26 января. Огонь почти сразу обнаружил сотрудник. Пламя удалось ликвидировать, пострадавших нет. В настоящее время АЗС временно закрыта.

Артём Гапоненко
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