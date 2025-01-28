Житель Приангарья поджёг дом, в котором были его бывшая жена и четверо детей

В посёлке Балаганск Иркутской области 59-летний мужчина поджёг дом, где находились его бывшая жена и четверо их несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

Инцидент произошёл после конфликта между бывшими супругами. Мужчина облил пол в зале дома бензином, поджёг его и скрылся. Внутри находились женщина и дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. Пытаясь спастись, семья обнаружила, что входная дверь заперта снаружи. Им удалось выбраться через окно.

Все пятеро получили ожоги и лёгкое отравление угарным газом. Пострадавшие были госпитализированы. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более малолетних лиц.

«В ходе оперативных мероприятий мужчина был установлен и задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время следователями проводятся все необходимые следственные действия», — говорится в сообщении СК.