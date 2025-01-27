В Малайзии мужчина поджёг дома коллег, которые превратили его жизнь в кошмар

Житель Малайзии сжёг дома своих коллег, которые травили его на работе. Об инциденте сообщает Harian Metro.

Правоохранители штата Кедах раскрыли дело о серии поджогов, начавшихся в декабре 2024 года. Полицейские задержали подозреваемого — 23-летнего мужчину. Оказалось, что над парнем долгое время жестоко измывались коллеги по работе.

Мать молодого человека, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала изданию, что её сыну приходилось очень нелегко. Он ушёл из школы после пятого класса, так как очень плохо учился, и пошёл работать на резиновую фабрику. Но там дела начали складываться ещё хуже. По её словам, парень постоянно был подавлен, а однажды вернулся домой с окровавленным ртом. Выяснилось, что коллеги набили ему рот резиновыми обрезками, чтобы поиздеваться.

«Коллеги заталкивали ему в рот обрезки резины. Он плакал, рассказывая мне об этом», — вспоминает собеседница издания.

Молодой человек уволился с фабрики два года тому назад, но «дружный» коллектив продолжил его преследовать. Сперва подозреваемый отрицал причастность к поджогам, но позже сделал чистосердечное признание. Полиция сообщает, что огонь повредил девять домов, два авто и 18 мотоциклов. Ущерб оценивают в 175 тысяч долларов. Мама парня говорит, что не знает, что будет дальше и просит бесплатной юридической помощи.