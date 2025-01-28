В Челябинской области задержан депутат по делу о взятке в 160 тысяч рублей

Депутат собрания города Троицка в Челябинской области задержан по подозрению в получении взятки. Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, чиновник, также являющийся директором муниципального предприятия «Троицкий банно-прачечный комбинат», с 2020 по 2024 год получил от предпринимателя взятку в размере не менее 160 тысяч рублей.

«Вознаграждение», по данным следствия, было получено в связи с незаконным заключением договоров аренды нежилого помещения.

В Челябинской области задержали депутата. Видео © Telegram / СУ СК России по Челябинской области

«Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области совместно с УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу», — говорится в сообщении.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Дома и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски. В ближайшее время следствие намерено предъявить ему официальное обвинение и определить меру пресечения.