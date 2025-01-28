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Регион
28 января, 06:45

Российские удары по украинской энергосистеме оставили Умань без света

Мэр Умани Плетнева сообщила о повреждении объекта энергетики и отключении света

Объект энергетики повреждён в городе Умани Черкасской области на Украине. По предварительным данным, удар был нанесён беспилотным летальным аппаратом «Шахед».

Ситуации на объекте успела прокомментировать мэр города Ирина Плетнёва. Она заявила, что в Умани уже начались отключения электричества и горячей воды. Сейчас над восстановлением энергосбережения работают энергетики.

«Уманьводоканал работает на генераторах, вода подаётся в дома, канализационные системы работают. Уманьтеплокоммунэнерго работает над налаживаем подачи тепла в дома», — написала в соцсетях Плетнёва.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что на фоне ударов в городе ночью также работала система ПВО. На месте на данный момент находятся все службы, которые пытаются стабилизировать ситуацию в коммунальной сфере. Для координации действий на месте развёрнут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, добавил украинский чиновник.

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Ранее Life.ru рассказал, что подобные взрывы были зафиксированы сегодня в Киеве и области. ВС РФ также атаковали энергетические и военные объекты Украины. Удары слышали в городе Боярке и со стороны аэродрома Васильков в Киевской области, а также в Кривом Роге и Вышгороде.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ymphotos

Наталья Афонина
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