Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 января, 06:09

ВСУ применили пять беспилотников для утренней атаки на Смоленск

Минобороны: ПВО сбила 5 украинских дронов в небе над Смоленском

Силы ПВО России сбили пять украинских беспилотников в небе над Смоленской областью утром 28 января. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«28 января с 06:50 до 07:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА над территорией Смоленской области», — сообщили представители военного ведомства.

Россию накроют сферой для защиты жилых кварталов и промышленных объектов от БПЛА
Россию накроют сферой для защиты жилых кварталов и промышленных объектов от БПЛА

Ранее в населённом пункте Никольское Белгородского района обломками сбитого украинского беспилотника повредило семь домов. По предварительным данным, никто не пострадал, однако окна и кровли зданий придётся теперь восстанавливать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
  • Смоленская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar