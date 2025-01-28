ВСУ применили пять беспилотников для утренней атаки на Смоленск

Силы ПВО России сбили пять украинских беспилотников в небе над Смоленской областью утром 28 января. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«28 января с 06:50 до 07:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА над территорией Смоленской области», — сообщили представители военного ведомства.