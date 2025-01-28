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Регион
28 января, 06:36

Парень задержан перед побегом на Украину ради вступления в военный легион «Свобода России»*

Житель Башкирии задержан при попытке вступить в легион «Свобода России»*

Житель Башкирии задержан при попытке вступить в ряды украинской военной террористической организации легион «Свобода России»* и пересечь границу Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«В Башкортостане задержан 25-летний мужчина, который пытался вступить в ряды запрещённого легиона «Свобода России»*. Свою вину он признал. Также он сообщил, что планировал пересечь украинскую границу через третье государство», — уточнил собеседник агентства.

Водителя оштрафовали из-за выцветшего флага на фургоне, в котором увидели эмблему легиона "Свобода России"*
Водителя оштрафовали из-за выцветшего флага на фургоне, в котором увидели эмблему легиона "Свобода России"*

А ранее к 12 годам лишения свободы приговорил 2-й Западный окружный военный суд москвича Евгения Мищенко, которому были предъявлены обвинения в попытке примкнуть к украинскому вооружённому формированию легион «Свобода России»*. Правоохранители задержали его ещё 11 сентября 2023 года.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Freepik/racool-studio

Андрей Бражников
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