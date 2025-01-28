Парень задержан перед побегом на Украину ради вступления в военный легион «Свобода России»*

Житель Башкирии задержан при попытке вступить в ряды украинской военной террористической организации легион «Свобода России»* и пересечь границу Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«В Башкортостане задержан 25-летний мужчина, который пытался вступить в ряды запрещённого легиона «Свобода России»*. Свою вину он признал. Также он сообщил, что планировал пересечь украинскую границу через третье государство», — уточнил собеседник агентства.

А ранее к 12 годам лишения свободы приговорил 2-й Западный окружный военный суд москвича Евгения Мищенко, которому были предъявлены обвинения в попытке примкнуть к украинскому вооружённому формированию легион «Свобода России»*. Правоохранители задержали его ещё 11 сентября 2023 года.