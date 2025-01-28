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Регион
28 января, 06:55

Российский рядовой одним залпом заставил украинскую армию отступить

МО: Рядовой Власов скрытно переместил РСЗО, нанёс удар и заставил ВСУ отступить

Российский военнослужащий сумел переместить реактивную систему залпового огня (РСЗО) и одним точным ударом заставил противника отступить. О подвиге рядового Сергея Власова рассказали в Минобороны России.

«Расчёт боевой машины РСЗО, в составе которого действовал рядовой Сергей Власов, выполнял боевую задачу по поддержке российских подразделений на одном из важных тактических направлений наступления», — уточнили в оборонном ведомстве.

Российский рядовой получил информацию о местоположении украинской техники и резервов, которые готовились к атаке на позиции ВС РФ. Оценив ситуацию, военный незаметно переместил РСЗО и нанёс удар по силам ВСУ. В итоге точный залп привёл к значительным потерям среди противника. Украинская армия не смогла ввести дополнительные резервы в сражение и была вынуждена отступить.

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Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Наталья Афонина
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