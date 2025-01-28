Китайский аналог ChatGPT лишил богатейших людей планеты $108 миллиардов

Самые богатые люди мира потеряли 108 миллиардов долларов. 500 из них лишись средств из-за падения акций технологических компаний, вызванного успехом бесплатного чат-бота DeepSeek-R1, разработанного китайской компанией DeepSeek. Об этом сообщает Bloomberg.

Самые значительные убытки понёс основатель и генеральный директор американского производителя чипов Nvidia Дженсен Хуанг, чьё состояние уменьшилось на 20 процентов — $20,1 миллиарда. В настоящее время его капитал составляет $101 миллиард. Рыночная стоимость Nvidia снизилась на $600 миллиардов и компания утратила статус «самой дорогой в мире», уступив первое место Apple и Microsoft.

Убытки соучредителя Oracle Corp. Ларри Эллисона составили $22,6 миллиарда, однако это лишь 12 процентов от его общего состояния. Основатель Dell Майкл Делл потерял $13 миллиардов, а основатель Binance Чанпэн Чжао — $12,1 миллиарда.

Европейские биржи также отреагировали на запуск китайского чат-бота. Акции компании Siemens, занимающейся поставками оборудования для инфраструктуры искусственного интеллекта, упали на 19,9 процента.