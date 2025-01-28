Китайский аналог ChatGPT лишил богатейших людей планеты $108 миллиардов
500 богатейших людей мира потеряли $108 млрд из-за китайского чат-бота DeepSeek
Самые богатые люди мира потеряли 108 миллиардов долларов. 500 из них лишись средств из-за падения акций технологических компаний, вызванного успехом бесплатного чат-бота DeepSeek-R1, разработанного китайской компанией DeepSeek. Об этом сообщает Bloomberg.
Самые значительные убытки понёс основатель и генеральный директор американского производителя чипов Nvidia Дженсен Хуанг, чьё состояние уменьшилось на 20 процентов — $20,1 миллиарда. В настоящее время его капитал составляет $101 миллиард. Рыночная стоимость Nvidia снизилась на $600 миллиардов и компания утратила статус «самой дорогой в мире», уступив первое место Apple и Microsoft.
Убытки соучредителя Oracle Corp. Ларри Эллисона составили $22,6 миллиарда, однако это лишь 12 процентов от его общего состояния. Основатель Dell Майкл Делл потерял $13 миллиардов, а основатель Binance Чанпэн Чжао — $12,1 миллиарда.
Европейские биржи также отреагировали на запуск китайского чат-бота. Акции компании Siemens, занимающейся поставками оборудования для инфраструктуры искусственного интеллекта, упали на 19,9 процента.
Напомним, что компания DeepSeek анонсировала новую модель искусственного интеллекта на прошлой неделе. Она способна составить конкуренцию ChatGPT от OpenAI. При этом расходы на разработку оказались значительно ниже, чем у американских компаний. Успех китайского чат-бота DeepSeek обрушил индекс Nasdaq, который включает акции крупнейших технологических компаний США. Это привело к рекордному снижению рыночной капитализации компании на $589 миллиардов, что стало крупнейшим падением в истории фондовых торгов.
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