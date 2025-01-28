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28 января, 07:42

Огонь охватил 1000 «квадратов» фабрики по фасовке утеплителя в Подмосковье

В деревне Пешки Московской области произошёл пожар на территории предприятия по производству и фасовке утеплителя. Солнечногорская городская прокуратура контролирует ход проверки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Пожар в деревне Пешки. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

«Сегодня около 8 часов утра поступило сообщение о возгорании на территории предприятия по производству и фасовке утеплителя. По предварительной информации пожар начался в помещении котельной», — сказано в публикации.

Сотрудники прокуратуры устанавливают детали и причины произошедшего пожара. Сотрудники МЧС локализовали пожар на фабрике по производству утеплителя на площади 1000 «квадратов».

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Ранее в посёлке Нижнеянск, который называют «самым депрессивным в России», сгорели здание администрации, школа, банк и детский сад. Школьникам и детсадовским детишкам теперь придётся на время перебраться в дом культуры. Дистанционное обучение организовать не получилось, потому что там слабо работает интернет.

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Telegram / Прокуратура Московской области

Владимир Озеров
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