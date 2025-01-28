Мэр Ростова-на-Дону покидает свой пост, преемник уже выбран

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко принял решение уйти в отставку, окончательно вопрос будет решён на заседании городской думы. Проект соответствующего постановления опубликовал портал 161.ru.

Логвиненко написал заявление об отставке 27 января. Вопрос будет поднят на заседании городской думы. В проекте постановления сказано, что депутаты примут досрочную отставку Логвиненко по собственному желанию. Его полномочия прекратят сегодня, 28 января 2025 года. Временно исполняющим обязанности главы города станет бывший замгубернатора области Александр Скрябин, на днях назначенный на должность первого замглавы администрации.

Слухи о возможном уходе Логвиненко ходили с начала года, однако политик всячески их отрицал. Он возглавлял администрацию города с октября 2019 года, при этом по договору его полномочия заканчивались осенью текущего года.