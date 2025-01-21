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Регион
21 января, 15:32

Врио замгубернатора Курской области Стародубцев ушёл в отставку из-за здоровья

Бывший врио замгубернатора Курской области Сергей Стародубцев. Обложка © VK / Сергей Стародубцев

Бывший врио замгубернатора Курской области Сергей Стародубцев. Обложка © VK / Сергей Стародубцев

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области по вопросам агропромышленного комплекса и лесного хозяйства Сергей Стародубцев ушёл в отставку из-за состояния здоровья. Об этом сообщают местные СМИ.

В должность чиновник вступил осенью 2019 года по приглашению бывшего главы региона Романа Старовойта. 20 января нынешнего года 53-летний Стародубцев написал заявление на увольнение.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как врио главы Курской области Александр Хинштейн объявил, что у него нет доверия ко всем чиновникам региональной администрации. Также он сказал, что у него основания полагать, будто на Курщине действовала коррупционная схема. А до этого он запретил чиновникам удалять комментарии на личных страницах в соцсетях.

Юрий Лысенко
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