«Страдали весь концерт»: Музыкант «Непары» чуть не упал в обморок на сцене

Солист популярной группы «Непара» Александр Шоуа сообщил, что во время концерта, который проходил недавно в московском клубе «Мумий Тролль», бас-гитарист коллектива почувствовал себя плохо и чуть не упал в обморок прямо на сцене.

Как рассказал Шоуа в беседе с изданием «СтарХит», на злополучное выступление пришло слишком много слушателей, из-за чего организаторы были вынуждены сузить сцену. Этот шаг, по словам Шоуа, привёл к неожиданным последствиям. Музыкантам на сцене было практически нечем дышать, а усугублял ситуацию жар, исходивший от медиаэкранов.

«Ребята-музыканты страдали весь концерт, потому что сзади шёл сильный жар от экранов. У басиста в конце концов сильно закружилась голова, он не смог продолжать выступление. Если бы он не ушёл за кулисы, то, вероятно, потерял бы сознание», — заявил певец.

Шоуа добавил, что на помощь бас-гитаристу сразу же пришли медики, которые дежурили за сценой на протяжении всего выступления. Лидер «Непалы» принял решение продолжить выступление и вместо басиста сам взял в руки инструмент.

Как сообщает издание, на концерт группы было продано на 200 билетов больше, чем может вместить площадка.