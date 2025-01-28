Филиал национального центра «Россия» откроется в севастопольском кинотеатре

В здании кинотеатра «Россия» в Севастополе появится филиал одноимённого национального центра. Объект откроет свои двери для посетителей осенью 2025 года. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Национальный центр «Россия», который откроют в Севастополе в 2025 году. Видео © Telegram / РаZVожаев

«В декабре я представил проект нашего филиала членам организационного комитета национального центра «Россия». По итогу презентации и предварительного конкурсного отбора проект филиала в Севастополе вошёл в пятёрку первых филиалов по стране и уже осенью 2025 года откроет свои двери на базе кинотеатра «Россия», — написал губернатор.

Центр сможет связать весь Севастополь в единую экосистему. Здесь жители и гости получат информацию обо всех знаковых объектах и местах, сформируют программу для знакомства с городом. На большой территории разместят универмаг товаров, произведённых в Севастополе, ресторан традиционной кухни с зоной для гастрономических мастер-классов, уличную фотозону и пространства для выставок и проведения деловых, образовательных и культурных мероприятий региона.

«Ключевым местом притяжения станет самая современная выставочная экспозиция, рассказывающая о нашем городе-герое и его роли в России. Здесь в рамках трёх тематических зон будут представлены 11 локаций. Центральное место выставочной экспозиции займёт макет Севастополя будущего», — рассказал Развожаев.

Он также назвал открытие филиала уникальным событием не только для региона, но и для всего юга России.