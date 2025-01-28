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Регион
28 января, 09:44
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СБУ организовала доставку траурного венка генерал-майору Терёхину

Mash: СБУ прислала траурный венок генерал-майору Виталию Терёхину

Виталий Терёхин. Фото © VK / ВДВ | Армия России | Десантный журнал

Виталий Терёхин. Фото © VK / ВДВ | Армия России | Десантный журнал

Служба безопасности Украины доставила траурный венок российскому генерал-майору Виталию Терёхину. Два московских курьера привезли необычную посылку к квартире военного и оставили её под дверью.

Как сообщает телеграм-канал Mash, представители СБУ дали объявление о подработке в чате одной из соцсетей. Двое безработных приняли предложение и решили заработать «лёгкие деньги». Курьерам прислали координаты точки, куда следовало доставить венок. Задача работяг была просто привезти его по адресу и уйти. О том, что венок предназначен для командующего 150-й мотострелковой дивизии на СВО, не говорилось.

Ужасающую посылку обнаружили родственники генерал-майора, которые обратились за помощью к спецслужбам. К квартире прибыли полиция и взрывотехник, но ничего опасного в венке не обнаружили. Курьеров удалось отследить по камерам, ведутся их поиски.

Терёхин служил в «горячих точках», дважды кавалер ордена Мужества, также награждён медалями «За отвагу», Жукова, Суворова. В мае прошлого года получил звание генерал-майора.

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Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в зоне СВО бывшего сотрудника СБУ Константина Жука. 68-летний офицер с Украины был ликвидирован вблизи Волчанска 22 января.

Ольга Сливченко
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