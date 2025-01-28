Франция анонсировала передачу истребителей Mirage Украине через два месяца

Франция собирается отправить украинской стороне истребители Mirage 2000-5 уже к концу марта наступившего года. Об этом в эфире радиостанции Sud Radio заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

«Французские [самолёты] Mirage будут в ближайшее время в украинском небе. [Это произойдёт] в конце первого квартала», — обещал министр.

При этом Барро не стал комментировать информацию о возможной отправке французских военных на Украину в составе миротворческих сил. Хотя министр иностранных дел признал, что после наступления мира Париж должен готовиться к «полноценному участию» в жизни Киева и постараться «обеспечить гарантии мира на Украине».