Хинштейн пообещал помочь взыскать 3 млрд рублей с главы курской корпорации
Хинштейн: Региональное правительство поддержит иск ГП к курской администрации
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своём телеграм-канале, что местное правительство окажет поддержку по иску Генеральной прокуратуры РФ против Владимира Лукина, руководителя Корпорации развития региона, а также его заместителей Игоря Грабина и Снежаны Мартьяновой.
Он подчеркнул, что региональные власти готовы предоставить всю необходимую помощь правоохранительным, надзорным и следственным органам в этом деле.
«Как уже говорил не раз, правительство Курской области будет оказывать всю необходимую помощь надзорным, правоохранительным и следственным органам при выявлении и расследовании должностных и коррупционных преступлений, а также при возмещении ущерба, нанесённого государству», — добавил Хинштейн.
Напомним, сегодня Генеральная прокуратура РФ подала иск в суд с требованием взыскать более 3,2 миллиарда рублей с Владимира Лукина, главы АО «Корпорация развития Курской области», и его заместителей. Следствие считает, что эти средства были получены незаконным путём в ходе строительства оборонительных объектов по государственным контрактам. В рамках данного иска прокуратура также попросила наложить арест на имущество обвиняемых.
Telegram / Александр Хинштейн