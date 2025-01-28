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Регион
28 января, 09:58

Хинштейн пообещал помочь взыскать 3 млрд рублей с главы курской корпорации

Хинштейн: Региональное правительство поддержит иск ГП к курской администрации

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своём телеграм-канале, что местное правительство окажет поддержку по иску Генеральной прокуратуры РФ против Владимира Лукина, руководителя Корпорации развития региона, а также его заместителей Игоря Грабина и Снежаны Мартьяновой.

Он подчеркнул, что региональные власти готовы предоставить всю необходимую помощь правоохранительным, надзорным и следственным органам в этом деле.

«Как уже говорил не раз, правительство Курской области будет оказывать всю необходимую помощь надзорным, правоохранительным и следственным органам при выявлении и расследовании должностных и коррупционных преступлений, а также при возмещении ущерба, нанесённого государству», — добавил Хинштейн.

За хищения арестован экс-замглавы «Корпорации развития Курской области»
За хищения арестован экс-замглавы «Корпорации развития Курской области»

Напомним, сегодня Генеральная прокуратура РФ подала иск в суд с требованием взыскать более 3,2 миллиарда рублей с Владимира Лукина, главы АО «Корпорация развития Курской области», и его заместителей. Следствие считает, что эти средства были получены незаконным путём в ходе строительства оборонительных объектов по государственным контрактам. В рамках данного иска прокуратура также попросила наложить арест на имущество обвиняемых.

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Александра Мышляева
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