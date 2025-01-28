Хинштейн пообещал помочь взыскать 3 млрд рублей с главы курской корпорации

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своём телеграм-канале, что местное правительство окажет поддержку по иску Генеральной прокуратуры РФ против Владимира Лукина, руководителя Корпорации развития региона, а также его заместителей Игоря Грабина и Снежаны Мартьяновой.

Он подчеркнул, что региональные власти готовы предоставить всю необходимую помощь правоохранительным, надзорным и следственным органам в этом деле.

«Как уже говорил не раз, правительство Курской области будет оказывать всю необходимую помощь надзорным, правоохранительным и следственным органам при выявлении и расследовании должностных и коррупционных преступлений, а также при возмещении ущерба, нанесённого государству», — добавил Хинштейн.