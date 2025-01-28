«Выглядит как чудо!» Россиянин не смог скрыть восторга от китайского Нового года

Россиянин Александр Стрельников, который живёт в Гуанчжоу, поделился эмоциями от празднования китайского Нового года — Праздника Весны или Чуньцзе, как его называют китайцы. Он заявил, что даже воздух в это время наполняется предвкушением чего-то важного и радостного.

«Начало подготовки к Чуньцзе начинается задолго до наступления Нового года. Улицы преображаются: повсюду развешиваются ярко-красные фонарики — символы удачи и процветания, а магазины и дома украшаются парными каллиграфическими надписями «чуньлянь», которые желают благополучия и счастья», — рассказал Александр в беседе с РИА «ФедералПресс».

В этом году Чуньцзе выпало на 29 января. Длится празднование будет целых 15 дней, и каждый из них наполнен своими традициями. Например, на второй день, по словам россиянина, принято навещать родственников, а на пятый — встречать Бога богатства. Кульминацией становится Праздник фонарей, он символизирует завершение новогодних торжеств.

В канун Нового года китайцы готовят семейный ужин. Одним из главных угощений является рыба, или «юй», она символизирует достаток. Также на столе обязательно должны быть пельмени, напоминающие золотые слитки.

«Всё это выглядит как чудо! Ты сидишь за столом, и кажется, что каждый кусочек пищи – это не просто еда, а послание о том, что в следующем году будет больше счастья, удачи и денег», —поделился Александр.