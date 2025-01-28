Сотрудники МЧС ищут человека под завалами после взрыва в здании в Белогорске

В Белогорске Амурской области на маслоэкстракционном заводе «Амурский» прозвучал хлопок в производственном помещении. В результате происшествия здание было частично разрушено, под завалами может оставаться один человек.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, хлопок раздался на 7 этаже здания. Несущие конструкции помещения не повреждены, однако на месте случившегося есть серьёзное разрушения. Технологический процесс остановлен на время проведения работ.

Все работники производства смогли эвакуироваться самостоятельно. На месте продолжаются спасательные работы. По данным МЧС, под завалами может находиться один человек — его поиски активно ведутся сотрудниками экстренных служб.