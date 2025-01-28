На экс-комбрига ВСУ Виталия Золотарёва завели дело из-за потери Курахова
После потери Курахова украинские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении бывшего командира 46-й бригады ВСУ Виталия Золотарёва. Об этом сообщают военный паблик Deep State и специальный корреспондент издания ТСН Юрия Кириенко-Меринова.
«Сначала его сняли с командования бригады. Потому что он виноват в потере Курахово. Теперь хотят за эту якобы потерю публично наказывать», — утверждает журналистка, отметив, что Золотарёва уже призывают подыскивать адвоката.
Кириенко-Меринова пишет, что 46-я бригада продолжала попытки удерживаться в городе даже после того, как у подразделения почти закончилась пехота, а под контролем осталась всего одна дорога. Удержать крупный населённый пункт силами одного понёсшего потери батальона — нереальная задача, особенно в условиях рухнувшего за дни украинского фронта вокруг Курахова. Журналистка отметила, что бригада почти не получала пополнения в личном составе и поинтересовалась, почему вину в потере города возлагают именно на комбрига.
Неделей ранее Life.ru рассказывал, как украинские правоохранители взялись за двух других высокопоставленных офицеров ВСУ. Так, Печерским районным судом Киева на два месяца был арестован генерал-лейтенант ВСУ Артур Горбенко, а бывшего командира оперативно-тактического управления «Харьков» бригадного генерала ВСУ Юрия Галушкина повторно задержали по новому обвинению, стоило ему покинуть СИЗО.
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