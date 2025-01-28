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Регион
28 января, 10:39

На экс-комбрига ВСУ Виталия Золотарёва завели дело из-за потери Курахова

После потери Курахова украинские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении бывшего командира 46-й бригады ВСУ Виталия Золотарёва. Об этом сообщают военный паблик Deep State и специальный корреспондент издания ТСН Юрия Кириенко-Меринова.

«Сначала его сняли с командования бригады. Потому что он виноват в потере Курахово. Теперь хотят за эту якобы потерю публично наказывать», — утверждает журналистка, отметив, что Золотарёва уже призывают подыскивать адвоката.

Кириенко-Меринова пишет, что 46-я бригада продолжала попытки удерживаться в городе даже после того, как у подразделения почти закончилась пехота, а под контролем осталась всего одна дорога. Удержать крупный населённый пункт силами одного понёсшего потери батальона — нереальная задача, особенно в условиях рухнувшего за дни украинского фронта вокруг Курахова. Журналистка отметила, что бригада почти не получала пополнения в личном составе и поинтересовалась, почему вину в потере города возлагают именно на комбрига.

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Неделей ранее Life.ru рассказывал, как украинские правоохранители взялись за двух других высокопоставленных офицеров ВСУ. Так, Печерским районным судом Киева на два месяца был арестован генерал-лейтенант ВСУ Артур Горбенко, а бывшего командира оперативно-тактического управления «Харьков» бригадного генерала ВСУ Юрия Галушкина повторно задержали по новому обвинению, стоило ему покинуть СИЗО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Юрий Лысенко
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