На экс-комбрига ВСУ Виталия Золотарёва завели дело из-за потери Курахова

«Сначала его сняли с командования бригады. Потому что он виноват в потере Курахово. Теперь хотят за эту якобы потерю публично наказывать», — утверждает журналистка, отметив, что Золотарёва уже призывают подыскивать адвоката.

Кириенко-Меринова пишет, что 46-я бригада продолжала попытки удерживаться в городе даже после того, как у подразделения почти закончилась пехота, а под контролем осталась всего одна дорога. Удержать крупный населённый пункт силами одного понёсшего потери батальона — нереальная задача, особенно в условиях рухнувшего за дни украинского фронта вокруг Курахова. Журналистка отметила, что бригада почти не получала пополнения в личном составе и поинтересовалась, почему вину в потере города возлагают именно на комбрига.