Раскрыт перечень «ловушек» от продавцов, навязывающих россиянам платные услуги

Россияне часто становятся жертвами компаний, которые навязывают платные услуги, раскручивая на их приобретение, поэтому принятие закона, защищающего покупателей от излишних трат, станет оптимальным выходом из ситуации. Об этом Life.ru рассказала экономист, директор сервиса Купец CRM Анна Анисимова.

Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий автоматическое подключение допуслуг и обязывающий компании получать явное согласие клиента. Новые нормы также предусматривают право на отказ от навязанных опций с последующим возвратом денег, что усилит защиту от манипуляций в цифровых сервисах Анна Анисимова экономист, директор сервиса Купец CRM

Она напомнила, что в современном потребительском пространстве очень часто возникают ситуации, когда гражданам пытаются навязать дополнительные платные услуги, маскируя их под «необходимые» или «обязательные». Эта проблема затрагивает множество сфер — от покупки электроники до оформления страховых полисов. Хотя законодательно подобные уловки запрещены, однако продавцы продолжают навязывать услуги, рассчитывая на невнимательность или отсутствие юридической грамотности у клиентов.

Так, при покупке мобильного телефона продавцы часто настойчиво предлагают аксессуары — защитные плёнки, чехлы или карты памяти — как «неотъемлемую часть сделки», хотя на деле их приобретение остаётся правом, а не обязанностью покупателя. Аналогичная схема работает в магазинах бытовой техники: установка программного обеспечения на новый ноутбук преподносится как критически важная услуга.

Особую активность в навязывании демонстрируют компании, связанные с транспортными услугами, продолжила эксперт. При онлайн-покупке авиа- или железнодорожных билетов дополнительные опции — страховки, платные уведомления или «премиум-поддержка» — часто включаются в заказ автоматически, а сложный интерфейс сайтов мешает заметить лишние пункты. Подобные манипуляции не только вводят в заблуждение, но и нарушают принцип добровольности, закреплённый в законе, отметила Анисимова. Кроме того, в автосалонах клиентам предлагают «расширенные гарантии» за десятки тысяч рублей, хотя реальная ценность таких предложений сомнительна. Есть навязывание услуг и в сфере ЖКХ.

«Потребителю важно помнить: любое давление, будь то требование установить «только наш кран» при вызове сантехника или угрозы «потерять скидку» при отказе от страховки, является незаконным. Даже если оплата уже произведена, гражданин вправе потребовать возврата средств через претензию или суд», — подчеркнула аналитик.

По её словам, ситуация постепенно меняется благодаря законодательным инициативам: Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий автоматическое подключение допуслуг и обязывающий компании получать явное согласие клиента. Новые нормы также предусматривают право на отказ от навязанных опций с последующим возвратом денег, что усилит защиту от манипуляций в цифровых сервисах. Однако до полной реализации этих мер ответственность остаётся на самом потребителе: следует внимательно изучать договоры и не стесняться задавать вопросы.

«Помните: ваше согласие — единственное основание для оказания услуги, а любые попытки обойти это правило являются поводом для обращения в Роспотребнадзор или суд», — резюмировала собеседница Life.ru.