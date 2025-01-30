«Крадущийся тигр, затаившийся дракон»: В России поймали двух китайцев с золотом на 54 млн

В Забайкалье задержали китайских контрабандистов, которые пытались вывезти из России золота на 54 миллиона рублей. Об этом сообщает SHOT.

Слышали ли вы китайскую легенду «о крадущемся тигре и затаившемся драконе»? Есть в Китае неплохой боевик с таким названием. Представьте себе удар в гонг, а затем китайскую ОПГ, которая контрабандой гонит драгоценные металлы из РФ в КНР. На дело, о котором пойдёт речь, были отправлены два её представителя — Сюй (организатор) и Чэнь (курьер).

Итак, «затаившийся дракон» Сюй спланировал всё так: «крадущийся тигр» Чэнь должен быть получить от сообщников 6 кг чистого золота на сумму 54 миллиона рублей. Далее погрузить это в грузовик FAW и незаметно провезти всё добро через международный автомобильный пункт пропуска Забайкальск. Спойлер: план провалился и шайку накрыли пограничники.

На российско-китайской границе автомобиль, в котором с невозмутимым видом сидел Чэнь, досмотрели. Из приборной панели достали три подозрительных свёртка, внутри которых были с особой любовью упакованы 13 золотых слитков. «Крадущийся тигр» и не заметил, как его лапа наступила на иглу. После задержания он сдал и «затаившегося дракона» Сюя.

Вот так холодно и неуклонно заканчивается легенда «о крадущемся тигре и затаившемся драконе». Теперь Чэнь и Сюй находятся под стражей. Оба они не были зарегистрированы в РФ.