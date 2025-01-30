«Крадущийся тигр, затаившийся дракон»: В России поймали двух китайцев с золотом на 54 млн
В Забайкалье задержали двух граждан Китая за контрабанду 13 слитков золота
В Забайкалье задержали китайских контрабандистов, которые пытались вывезти из России золота на 54 миллиона рублей. Об этом сообщает SHOT.
Слышали ли вы китайскую легенду «о крадущемся тигре и затаившемся драконе»? Есть в Китае неплохой боевик с таким названием. Представьте себе удар в гонг, а затем китайскую ОПГ, которая контрабандой гонит драгоценные металлы из РФ в КНР. На дело, о котором пойдёт речь, были отправлены два её представителя — Сюй (организатор) и Чэнь (курьер).
Итак, «затаившийся дракон» Сюй спланировал всё так: «крадущийся тигр» Чэнь должен быть получить от сообщников 6 кг чистого золота на сумму 54 миллиона рублей. Далее погрузить это в грузовик FAW и незаметно провезти всё добро через международный автомобильный пункт пропуска Забайкальск. Спойлер: план провалился и шайку накрыли пограничники.
На российско-китайской границе автомобиль, в котором с невозмутимым видом сидел Чэнь, досмотрели. Из приборной панели достали три подозрительных свёртка, внутри которых были с особой любовью упакованы 13 золотых слитков. «Крадущийся тигр» и не заметил, как его лапа наступила на иглу. После задержания он сдал и «затаившегося дракона» Сюя.
Вот так холодно и неуклонно заканчивается легенда «о крадущемся тигре и затаившемся драконе». Теперь Чэнь и Сюй находятся под стражей. Оба они не были зарегистрированы в РФ.
А ещё в нашем репертуаре есть сказка «о далёкой волшебной стране сладостей» и двоих «сладкоежках», которые устроили «шоколадное» похищение. Дело в том, что ранее сотрудники тюменской таможни изъяли более 56 кг дубайского шоколада стоимостью 940 тыс. рублей у двух пассажиров самолёта, прибывшего из ОАЭ.
Life.ru / Kandinsky 3.1