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30 января, 05:01

«Крадущийся тигр, затаившийся дракон»: В России поймали двух китайцев с золотом на 54 млн

В Забайкалье задержали двух граждан Китая за контрабанду 13 слитков золота

В Забайкалье задержали китайских контрабандистов, которые пытались вывезти из России золота на 54 миллиона рублей. Об этом сообщает SHOT.

Слышали ли вы китайскую легенду «о крадущемся тигре и затаившемся драконе»? Есть в Китае неплохой боевик с таким названием. Представьте себе удар в гонг, а затем китайскую ОПГ, которая контрабандой гонит драгоценные металлы из РФ в КНР. На дело, о котором пойдёт речь, были отправлены два её представителя — Сюй (организатор) и Чэнь (курьер).

Итак, «затаившийся дракон» Сюй спланировал всё так: «крадущийся тигр» Чэнь должен быть получить от сообщников 6 кг чистого золота на сумму 54 миллиона рублей. Далее погрузить это в грузовик FAW и незаметно провезти всё добро через международный автомобильный пункт пропуска Забайкальск. Спойлер: план провалился и шайку накрыли пограничники.

На российско-китайской границе автомобиль, в котором с невозмутимым видом сидел Чэнь, досмотрели. Из приборной панели достали три подозрительных свёртка, внутри которых были с особой любовью упакованы 13 золотых слитков. «Крадущийся тигр» и не заметил, как его лапа наступила на иглу. После задержания он сдал и «затаившегося дракона» Сюя.

Вот так холодно и неуклонно заканчивается легенда «о крадущемся тигре и затаившемся драконе». Теперь Чэнь и Сюй находятся под стражей. Оба они не были зарегистрированы в РФ.

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В Петербурге поймали членов ОПГ, которые в 90-х похитили и закопали в лесу человека из-за ревности

А ещё в нашем репертуаре есть сказка «о далёкой волшебной стране сладостей» и двоих «сладкоежках», которые устроили «шоколадное» похищение. Дело в том, что ранее сотрудники тюменской таможни изъяли более 56 кг дубайского шоколада стоимостью 940 тыс. рублей у двух пассажиров самолёта, прибывшего из ОАЭ.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Владимир Озеров
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