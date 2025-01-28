Россиянам назвали вескую причину не забирать разом 412 тысяч рублей пенсионных накоплений

Граждане России на самом деле смогут забрать разом все свои пенсионные накопления, если их общая сумма не превышает 412 тысяч рублей. Такие условия даже прописаны в законодательстве страны, но делать этого не стоит, заявил Life.ru управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев.

«Стоит понимать, что данное решение, несмотря на его привлекательность, не имеет общего с финансовой грамотностью — оно может быть как верным, так и неправильным», — заявил эксперт.

Юрист объяснил, что воспользоваться таким правом могут пенсионеры, которые достигли пенсионного возраста. Кроме того, необходимо выполнить условия для получения страховой пенсии по старости. Для этого важно иметь минимальный трудовой стаж (в 2025 году это 15 лет) и накопить установленное количество пенсионных баллов (30 баллов с 2025 года).

При этом юрист объяснил, что забирать все средства сразу может быть не лучшей идеей. Сегодня пенсионные накопления — это обеспечение стабильного дохода в пожилом возрасте. То есть единовременное получение всей суммы может оставить человека без дополнительных выплат в будущем. Забрав всю сумму разово, человек может просто потерять поддержку.

Кроме того, многие россияне до конца недооценивают роль инфляции и инвестиционного дохода. По словам юриста, деньги, которые лежат в пенсионном фонде, продолжают инвестироваться и приносить доход. Если человек снимет накопления — прибыли не будет.

«Важно помнить, что решение о единовременном получении накоплений – это ваше право, и государство предоставляет эту возможность. Однако оно должно быть тщательно обдуманным. Если есть риск потратить деньги на текущие нужды, не оставив ничего на будущее, лучше рассмотреть другие варианты. Например, можно оформить срочную пенсионную выплату на 10 лет. Такой подход может стать компромиссом между разовой выплатой и долгосрочным финансовым планированием», — сказал Русяев.

Россияне, у которых есть возможность получить выплату, сначала должны хорошенько подумать. Не стоит забывать, что деньги, которые копились годами — это ресурс для обеспечения финансовой стабильности в старости. Забрать их можно, но важно быть уверенным, что этот шаг принесёт вам пользу.