Актёр Владимир Стеклов упал в обморок из-за острой сердечной недостаточности

По информации SHOT, несколько дней назад он обратился за медицинской помощью, когда внезапно почувствовал себя плохо. Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела 77-летнего актёра, который выглядел очень бледным, и установила, что обморок был вызван резким снижением артериального давления, что негативно сказалось на мозговом кровообращении. Это состояние у Стеклова развилось на фоне острого сердечного недомогания.