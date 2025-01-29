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29 января, 05:01

Актёр Владимир Стеклов упал в обморок из-за острой сердечной недостаточности

Актёр Владимир Стеклов. Обложка © Артем Геодакян/ТАСС

Актёр Владимир Стеклов. Обложка © Артем Геодакян/ТАСС

Народный артист России Владимир Стеклов потерял сознание в своей квартире из-за острой сердечной недостаточности.

По информации SHOT, несколько дней назад он обратился за медицинской помощью, когда внезапно почувствовал себя плохо. Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела 77-летнего актёра, который выглядел очень бледным, и установила, что обморок был вызван резким снижением артериального давления, что негативно сказалось на мозговом кровообращении. Это состояние у Стеклова развилось на фоне острого сердечного недомогания.

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Артист, у которого в прошло году диагностировали рак кожи, отказался от госпитализации и решил продолжить лечение амбулаторно. В настоящее время он активно выступает в театре.

Владимир Стеклов — настоящая звезда российских кино и театра. Он известен своими ролями в проектах «Пищеблок», «Нулевой пациент», «Глубже», «Молодёжка», «Кадетство» и многих других. Продолжает активно сниматься в кино. Является художественным руководителем Московского современного художественного театра.

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Марина Фещенко
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