Актёр Владимир Стеклов упал в обморок из-за острой сердечной недостаточности
Актёр Владимир Стеклов. Обложка © Артем Геодакян/ТАСС
Народный артист России Владимир Стеклов потерял сознание в своей квартире из-за острой сердечной недостаточности.
По информации SHOT, несколько дней назад он обратился за медицинской помощью, когда внезапно почувствовал себя плохо. Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела 77-летнего актёра, который выглядел очень бледным, и установила, что обморок был вызван резким снижением артериального давления, что негативно сказалось на мозговом кровообращении. Это состояние у Стеклова развилось на фоне острого сердечного недомогания.
Артист, у которого в прошло году диагностировали рак кожи, отказался от госпитализации и решил продолжить лечение амбулаторно. В настоящее время он активно выступает в театре.
Владимир Стеклов — настоящая звезда российских кино и театра. Он известен своими ролями в проектах «Пищеблок», «Нулевой пациент», «Глубже», «Молодёжка», «Кадетство» и многих других. Продолжает активно сниматься в кино. Является художественным руководителем Московского современного художественного театра.